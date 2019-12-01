Felipe VI destaca relación “magnífica” entre México y España tras reunión con Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 20:58:34

Guadalajara, Jalisco, 25 de junio de 2026.- El rey Felipe VI de España destacó la relación “magnífica” e histórica que mantienen México y España, luego de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Durante un encuentro con integrantes de la comunidad española residente en México, el monarca aseguró que ambas naciones tienen por delante “un futuro enormemente próspero”, al resaltar la solidez de los vínculos que las unen.

Por otro lado, Felipe VI celebró los lazos de cooperación y amistad que han prevalecido entre ambos países a lo largo de los años.

Asimismo, la visita del jefe de Estado español forma parte de las actividades diplomáticas entre México y España, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral.