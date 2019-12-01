Fanny Arreola inaugura microparque en la colonia Ferrocarril para recuperar espacios públicos.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 19:53:20

Apatzingán, Michoacán, 20 de marzo de 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán llevó a cabo la inauguración de un microparque en la colonia Ferrocarril, como parte de las acciones para la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social.

El proyecto fue impulsado por el Sistema DIF Municipal, encabezado por Ramón Ramírez Cadenas, en coordinación con distintas áreas del Ayuntamiento y con la participación activa de vecinos de la zona.

Durante el evento, habitantes de la colonia destacaron la transformación del lugar, que durante años fue utilizado como tiradero de basura y representaba un foco de contaminación.

“Este lugar era prácticamente un basurero, ahora ya se ve mejor, muchas gracias”, expresaron vecinos, quienes reconocieron el trabajo conjunto para rescatar este espacio.

Asimismo, señalaron que el nuevo microparque permitirá que niñas y niños cuenten con un área adecuada para la convivencia y el desarrollo de actividades recreativas, incluyendo talleres culturales que se estarán implementando.

Por parte del Gobierno Municipal, se informó que la recuperación de este espacio fue resultado de la coordinación entre distintas dependencias, luego de identificar la problemática junto con la comunidad y tomar acciones para atenderla.

La presidenta municipal, Fanny Arreola, destacó que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para intervenir espacios que representan riesgos para la salud y la seguridad.

“Este es el primero que entregamos de manera oficial, pero la meta es construir al menos siete espacios más que hoy son focos de infección y que pueden convertirse en focos de inseguridad”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno de Apatzingán reafirma su compromiso de recuperar espacios públicos para el bienestar de las familias y la prevención de problemáticas sociales.