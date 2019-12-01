Familiares exigen resultados por desaparición de tres estudiantes del TecNM en Acapulco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 14:49:32
Acapulco, Guerrero, 25 de diciembre del 2025.- A cuatro días de que tres estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, desaparecieran, sus familiares y amigos bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán para presionar a las autoridades y demandar avances reales en su búsqueda.

Los jóvenes Irving Antonio Cebrero Vieyra (22 años), Raymundo Ramos Soto (21) y Víctor Jahutzel Mendoza García fueron vistos por última vez el 20 de diciembre en playa Mimosa, al poniente del puerto.

Según los padres, uno de ellos habría subido hacia la zona del cerro que conduce a la colonia Nueva Era y no regresó. Después, hombres armados —según versiones de testigos— bajaron del cerro y se llevaron a los otros dos estudiantes que seguían en la playa.

La Fiscalía General del Estado desplegó un operativo con apoyo de la Policía Ministerial, la Guardia Nacional y equipos aéreos no tripulados. No obstante, las familias consideran que las acciones han sido lentas y sin resultados visibles.

“Queremos que regresen, no queremos pasar la Navidad sin ellos”, expresaron los manifestantes durante el bloqueo, quienes aseguraron que no levantarán la presión hasta obtener información certera sobre el paradero de los jóvenes.

