Profeco ordena revisión de casi 6 mil autos Mazda por falla en marcador de gasolina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 15:35:20
Ciudad de México, 25 de diciembre del 2025.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado a revisión para 5 mil 937 vehículos Mazda debido a un problema que podría mostrar información incorrecta sobre la cantidad de combustible disponible.

La alerta involucra a los modelos CX-70 año 2025 y CX-90 años 2024 y 2025. Según la Profeco, se detectó una falla en el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM), lo que provoca que el tablero marque más gasolina de la que realmente hay en el tanque.

Este error puede ocasionar que el auto se quede sin combustible mientras está en movimiento, provocando el apagado del motor e impidiendo que vuelva a arrancar, situación que podría poner en riesgo a las personas conductoras.

Como medida preventiva, Mazda Motor México revisará los vehículos afectados y actualizará el software de manera gratuita, si es necesario.

La empresa contactará directamente a las personas propietarias para indicarles cuándo acudir a los distribuidores autorizados y realizar el ajuste correspondiente.

