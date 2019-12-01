Falsa alarma sísmica sorprende a visitantes de Galerías Metepec

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 22:51:36

Metepec, Estado de México, 19 de octubre de 2026.- El audio de la alerta sísmica se activó este lunes en la plaza comercial Galerías Metepec, lo que pudo causar preocupación entre visitantes y trabajadores del lugar.

A través de sus redes sociales, SASSLA, plataforma digital mexicana de alertamiento y gestión de riesgos, informó que el sonido se activó sin que se registrara un sismo.

La plataforma aclaró que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no emitió ninguna señal de advertencia y que tampoco transmitió una alerta por medio de SASSLA.

De acuerdo con el reporte, se trató de una falsa activación del audio por parte de la plaza comercial, por lo que el sonido no estuvo relacionado con un movimiento sísmico.