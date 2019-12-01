Fallece Víctor Cruz, esposo de la gobernadora de Chihuahua 

Fallece Víctor Cruz, esposo de la gobernadora de Chihuahua 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 20:00:21
Chihuahua, Chihuahua, a 5 de octubre de 2025.- A los 75 años, perdió la vida el empresario Víctor Cruz Russek, también esposo de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

De acuerdo a la información que él mismo compartió en sus redes sociales, fue diagnosticado con cáncer en los pulmones, en el mismo video, dio detalles sobre la enfermedad y expresó que tenía buenos ánimos para vencerlo.

Tenía algunos días que había sido internado debido a complicaciones propias de le enfermedad, pero había sido reportado en estado critico y finalmente este domingo perdió la batalla contra el cáncer.

Cruz Russek fue un empresario automotriz y productor ganadero, apenas en enero del presente año, se había casado con Campos Galván.

Asimismo, se destacó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH.

Noventa Grados
