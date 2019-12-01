Fallece persona con rabia en Colima; es el segundo caso en el año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 08:27:53

Colima, Colima, a 29 de agosto 2025.- Una persona perdió la vida en Colima, luego de presentar un caso de rabia humana, informó la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima.

Según información oficial, el fallecido era originario de Tonila, Jalisco, y contrajo el virus tras ser agredido por un animal en su entidad de residencia.

Además, las autoridades sanitarias dieron a conocer que el ataque ocurrió a mediados de mayo en Jalisco; días después, el hombre presentó síntomas como cansancio y entumecimiento en la zona de la mordedura, por lo que inicialmente acudió a una unidad de salud local.

Luego, ya en Colima, el 7 de agosto ingresó a un hospital privado, debido al agravamiento de síntomas neurológicos, y se activó el protocolo por sospecha de rabia.

Posteriormente, el 17 de agosto fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Zona 1 del IMSS en Colima, donde falleció días más tarde.

Cabe señalar que el contagio se le adjudica al estado de Jalisco, lugar en donde comenzó el contagio.

En ese sentido, la Secretaría de Salud de Colima destacó que la entidad no registra casos confirmados de rabia humana en residentes desde 1987; sin embargo, recordó que el virus sigue presente en el país y que la principal estrategia preventiva es mantener al día la vacunación antirrábica de perros, gatos, ganado y otras especies en riesgo.

Es de mencionar que en junio del presente año, una adolescente de 17 años, originaria y residente del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas quedó expuesta al virus tras ser atacada por un zorrillo y perdió la vida el 24 de agosto.