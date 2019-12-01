Fallece Motomoto, hipopótamo del Zoológico de Culiacán

Fallece Motomoto, hipopótamo del Zoológico de Culiacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 22:18:53
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Culiacán, Sinaloa, 21 de octubre de 2026.- Motomoto, un hipopótamo macho de tres años, murió en el Zoológico de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de su muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, el animal fue encontrado sin vida dentro de la pileta del zoológico, luego de que el personal intentara llevarlo al lugar donde pasaba la noche.

Días antes de su muerte, Motomoto y Gloria, la hembra que compartía su espacio, habían dejado de acudir al sitio donde recibían sus alimentos. Aunque encontraron restos de comida, esta situación llamó la atención de sus cuidadores.

Luego de su fallecimiento, se tomaron muestras para realizar estudios que permitan conocer qué le ocurrió. Una de las primeras posibilidades señaladas fue un problema relacionado con su sistema respiratorio, aunque todavía se esperan los resultados para confirmar la causa.

Por su parte, Gloria permanece bajo vigilancia del personal del zoológico para revisar su estado de salud.

Motomoto y Gloria llegaron al Zoológico de Culiacán en junio de 2025 y desde entonces formaban parte de los animales que podían conocer los visitantes.

Las autoridades del recinto darán a conocer más información cuando se tengan los resultados de los estudios.

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