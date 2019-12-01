Fallece joven con quemaduras en el 95% de su cuerpo; tras una cita acordada por redes sociales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 09:02:38

Juárez, Nuevo León, 12 de julio de 2026.- Brenda Yajaira, de 25 años de edad, falleció a consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras una agresión ocurrida en el municipio de Juárez, Nuevo León, luego de acudir a un encuentro con personas que presuntamente conoció mediante redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones, la joven fue encontrada con quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo en las inmediaciones de una quinta ubicada en la colonia Lomas del Sol. Tras ser auxiliada por cuerpos de emergencia, fue trasladada de inmediato a un hospital, donde permaneció en estado crítico hasta que finalmente perdió la vida.

Antes de fallecer, Brenda Yajaira logró rendir su declaración ante las autoridades ministeriales, aportando información que ahora forma parte de la carpeta de investigación para esclarecer el caso.

Las primeras indagatorias señalan que la víctima acudió al sitio tras aceptar una invitación realizada por personas con las que habría tenido contacto a través de redes sociales. Por causas que aún son investigadas, fue agredida con un líquido inflamable y posteriormente alcanzada por el fuego.

Peritos y agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, mientras la Fiscalía de Nuevo León mantiene un operativo para identificar y localizar a los presuntos responsables.

El caso ha generado una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales, quienes han expresado indignación y exigido justicia para Brenda Yajaira, además de reiterar el llamado a extremar precauciones al establecer encuentros con personas conocidas únicamente mediante plataformas digitales.