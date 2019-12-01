Fallece el famoso corredor canino “El Chicles” en Tijuana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 13:21:24

Tijuana, Baja California, a 1 de octubre de 2025.- El perro maratonista de Tijuana, “El Chicles”, falleció el martes 30 de septiembre, al parecer fue víctima de un supuesto envenenamiento. Fue su dueño Héctor “El Flecha” Hernández, quien dio a conocer la noticia, a través de una transmisión en vivo en redes sociales.

“Se nos fue El Chicles, mi niño hermoso… Lo intentaron revivir, pero ya no se pudo hacer nada”.

El canino, que tenía entre ocho y nueve años de edad, era muy conocido también en la redes, además de la comunidad deportiva, debido a que fue en año 2018, cuando fue adoptado por “El Flecha”, mientras vagaba por las calles de Tijuana.

Al pasar el tiempo, el perro comenzó a acompañarlo a los entrenamientos, corría junto a su dueño, después participó en competencias locales y regionales, alcanzando tiempos extraordinarios. Corrió en Ensenada, Guadalajara y Tijuana, además de que le dieron un número de competidor oficial, siendo este el 175.

En octubre de 2022, fue declarado “visitante distinguido” por el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (IMDET), donde se le entregó una medalla simbólica durante una ceremonia en la Unidad Deportiva CREA.

En el 2023, le fue diagnosticada una lesión grave en la cadera, por lo que fue retirado de las competencias.

Mode Orozco le realizó un mural en Tijuana en el 2023, contaba con clubes de fans, tenía canciones, y tenía su cuenta de Tik Tok donde acumuló casi 35 mil seguidores.

De acuerdo a su dueño “El Chicles”, comenzó a verse mal, por lo que decidió llevarlo a la veterinaria, donde le diagnosticaron una intoxicación, y no respondió al tratamiento, por lo que dijo, fue envenenado a propósito.

“Esto no fue un accidente. Fue con mala intención… Voy a buscar cámaras, testigos, lo que sea. No se vale.”

El Fallecimiento del querido perrito runner rápidamente se viralizó, no solamente en Tijuana, sino a nivel nacional. Diversos colectivos han exigido que se realice la investigación correspondiente conforme a la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en Baja California, reformada en 2023.

Su mural, que está ubicado sobre el paso a desnivel del bulevar Benítez, será intervenido esta semana por el propio artista para incluir la fecha de fallecimiento de Chicles, aseguró el colectivo Tijuana Intervenidas.