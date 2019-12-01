Fallece “doña Elodia”, la imagen de la esperanza en las inundaciones de Poza Rica, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:43:05

Poza Rica, Veracruz, a 28 de octubre 2025.- Falleció Elodia Reyes Azuara, mejor conocida como “Doña Elodia”, quien fue la mujer que fue captada mientras abrazaba a su esposo Hilario, en medio de la inundación en Poza Rica, Veracruz.

Lo anterior fue informado a través de redes sociales por familiares y amigos de la ahora finada, quienes consideraron que “su corazón no aguantó más”.

La imagen retratada el pasado 10 de octubre, en la que se observa a una mujer que se aferra a su cónyuge rodeada de agua del río Cazones, se convirtió en una señal de la esperanza de miles de afectados en el norte de Veracruz.

Según se conoce, durante las inundaciones del 10 de octubre, Doña Elodia estuvo a punto de morir ahogada, pero la rescató su esposo al arrojarse al agua y sacarla de la corriente que la arrastraba.

La imagen que se viralizó fue tomada mientras el matrimonio se encontraba sobre el techo de una vivienda, sentados en un compresor de un aire acondicionado mientras se abrazaban rodeados de agua y destrucción.

Reyes Azuara perdió la vida en un hospital en el que fue internada el fin de semana pasado, por una fiebre muy alta.