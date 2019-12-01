Fallece actor mexicano Gerardo Taracena; su trayectoria deja huella en el cine y la televisión

Fallece actor mexicano Gerardo Taracena; su trayectoria deja huella en el cine y la televisión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 23:04:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El actor mexicano Gerardo Taracena falleció este 31 de enero de 2026, hecho que generó reacciones de pesar dentro de la industria del entretenimiento nacional. El intérprete era reconocido por su presencia en producciones cinematográficas y televisivas, consolidándose como un actor de carácter con amplia versatilidad escénica. 

Taracena construyó una carrera sólida participando en proyectos de alto impacto, destacando su intervención en producciones internacionales y series televisivas relacionadas con historias de corte histórico y criminal. Su estilo interpretativo se caracterizó por la intensidad dramática y la construcción de personajes complejos. 

Organizaciones del gremio artístico expresaron condolencias y reconocieron su aportación al medio actoral. Hasta el momento, no se han difundido oficialmente detalles sobre las causas de su fallecimiento. 

Su legado permanece en la memoria del público y de la industria audiovisual mexicana, donde fue considerado un actor comprometido con su oficio y con una presencia escénica distintiva.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tía y prima de Mario Delgado en Colima; Gobierno abate a los presuntos responsables horas después
Detenidos con 165 kilos de estupefaciente en Sonora, serían militares de Uruapan, Michoacán
Choque de tráileres en la de Occidente deja un herido
Explosiones, talleres clandestinos y muertos: escalada de violencia sacude Buenavista, Michoacán
Más información de la categoria
Ultiman a tía y prima de Mario Delgado en Colima; Gobierno abate a los presuntos responsables horas después
Tormenta solar histórica pone en alerta a agencias internacionales; monitorean posibles efectos tecnológicos
Explosiones, talleres clandestinos y muertos: escalada de violencia sacude Buenavista, Michoacán
Dejan dos cuerpos cubiertos con sábanas en la Apatzingán – Buenavista, Michoacán; habrían muerto por una explosión
Comentarios