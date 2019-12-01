Fallece actor mexicano Gerardo Taracena; su trayectoria deja huella en el cine y la televisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 23:04:31

El actor mexicano Gerardo Taracena falleció este 31 de enero de 2026, hecho que generó reacciones de pesar dentro de la industria del entretenimiento nacional. El intérprete era reconocido por su presencia en producciones cinematográficas y televisivas, consolidándose como un actor de carácter con amplia versatilidad escénica.

Taracena construyó una carrera sólida participando en proyectos de alto impacto, destacando su intervención en producciones internacionales y series televisivas relacionadas con historias de corte histórico y criminal. Su estilo interpretativo se caracterizó por la intensidad dramática y la construcción de personajes complejos.

Organizaciones del gremio artístico expresaron condolencias y reconocieron su aportación al medio actoral. Hasta el momento, no se han difundido oficialmente detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Su legado permanece en la memoria del público y de la industria audiovisual mexicana, donde fue considerado un actor comprometido con su oficio y con una presencia escénica distintiva.