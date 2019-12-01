Extorsión en CDMX: amenazan a maestro y lo despojan de casi 400 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 21:25:56
Ciudad de México, a 20 de diciembrede 2025.– Un profesor de 60 años fue víctima de una cadena de extorsiones que lo obligó a entregar casi 400 mil pesos, luego de recibir amenazas constantes en las que delincuentes advertían con hacerle daño a él y a su familia. El caso derivó en la detención de cuatro personas y en la desarticulación de una célula criminal que operaba en la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue sometida a presión psicológica durante semanas, periodo en el que realizó diversos depósitos bancarios a cuentas indicadas por los extorsionadores, ante el temor de que las amenazas se cumplieran.

Tras la denuncia y el seguimiento del dinero, las autoridades lograron identificar a los presuntos responsables. Como resultado, fueron detenidas Erika “N”, María “N”, Iram “N” y Monserrat “N”, quienes habrían participado en la recepción y manejo de los recursos obtenidos de manera ilícita.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. En tanto, las autoridades continúan las investigaciones para establecer si este grupo estaría relacionado con otros casos de extorsión registrados en la capital.

La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión, ya sea telefónica o presencial, y recordó que este delito se combate de manera prioritaria debido al impacto económico y emocional que provoca en las víctimas.

