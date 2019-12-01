Exnuera y nieta de Joaquín Guzmán Loera se pronuncian sobre caso de Julio César “N”, tras extradición del boxeador a México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 11:46:54

Ciudad de México, a 20 de agosto 2025.- La exnuera y la nieta del líder criminal Joaquín Guzmán Loera, se pronunciaron respecto al caso del boxeador mexicano Julio César “N”, quien fue extraditado a México y es señalado de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Frida Múñoz, su cónyuge y ex esposa de Édgar Guzmán, hijo de “El Chapo”, asesinado en 2008, realizó dos publicaciones en sus redes sociales relacionadas a la situación del pugilista, luego de que el señalado fuera ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 11 en Hermosillo, Sonora, un penal de máxima de seguridad.

El primer mensaje aludía al versículo Eclesiastés 3:11 de la Biblia, destacando que “el tiempo de Dios es perfecto”; de igual forma, citó el versículo Romanos 8:28

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.”, agregó la exnuera del líder del Cártel de Sinaloa.

En la segunda publicación, Muñoz compartió una reflexión sobre que la tormenta no es la que mata sino “no tener a Jesús en la barca”, además de que “el verdadero peligro no es lo que está afuera sino a quién tienes adentro”.

Por su parte, su hija, Frida Guzmán, nieta de Guzmán Loera, realizó publicaciones similares al citar versículos bíblicos para referirse a la detención en México de su padrastro, Julio César “N”.

“Marcos 9:23. Jesús dijo: sí puedes creer, al que cree todo le es posible.” y “Deja de pensar demasiado, si es la voluntad de Dios sucederá y nada lo detendrá. Si no es así, Dios tiene un plan mejor. Ten paz sabiendo esto.”, son los mensajes de la nieta de “El Chapo”.