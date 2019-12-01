Exigen justicia para activista triqui ultimado en Oaxaca; van 19 integrantes del MULT ultimados en gobierno estatal actual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 11:45:06

Putla, Oaxaca, a 8 de agosto 2025.- Indígenas triqui e Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) exigen a las autoridades que haya justicia para Maximino Guzmán y otras 18 personas de esa comunidad que han perdido de la vida, en lo que va del actual gobierno de Oaxaca.

“Con esta ejecución de nuestro compañero, suman 19 asesinados en lo que va de este gobierno, a manos de los enemigos de la paz, y ni la Fiscalía General de Justicia del estado, ni el gobierno estatal y federal, han actuado para detener el baño de sangre contra la Nación Triqui”, indicaron los manifestantes en un comunicado.

La movilización se dio por el asesinato de Maximino Guzmán Solano de 45 años de edad, en un ataque armado en el que también resultó gravemente herido un menor de 12 años de edad, el jueves 7 de agosto.

Según información oficial, la víctima fue ultimada mientras viajaba en su vehículo, junto a su hijo.

Cabe señalar que en menos de dos semanas, se han reportado el homicidio de dos personas, integrantes del MULT, además de dos heridos.

En lo que va del 2025, suman cuatro asesinatos de integrantes de ese movimiento indígena, se trata de: Grettel Rivera, Cutberto Hernández García, Crescencio Hernández y Maximino Guzmán.