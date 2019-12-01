Exhorta la CNPC a tomar precauciones ante el pronóstico de lluvias intensas y evento de Norte en el noreste del país

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2025.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las próximas horas se presentarán lluvias de gran intensidad, algunas con características torrenciales, además de un evento de Norte en distintas regiones del país.

De acuerdo con el SMN, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 150 y 250 milímetros en zonas específicas de Oaxaca, principalmente en el noreste del estado; en Veracruz, en las regiones de Los Tuxtlas y la zona Olmeca; así como en el occidente de Tabasco.

Asimismo, se prevé un evento de Norte con vientos sostenidos que oscilarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 90 a 110 km/h en las costas del centro y sur de Veracruz, además del Istmo y el Golfo de Tehuantepec. En las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, las rachas podrían situarse entre los 60 y 80 km/h. En cuanto al oleaje, se anticipan alturas de entre 3 y 5 metros en la costa veracruzana y el Golfo de Tehuantepec, así como de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Ante este escenario meteorológico, la CNPC exhortó a la población de las entidades mencionadas a extremar precauciones y reforzar las medidas de autoprotección para reducir riesgos y proteger la integridad de las familias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar cruzar ríos, arroyos o zonas anegadas; permanecer atentos ante posibles deslaves en áreas de ladera y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades; asegurar techos, ventanas y objetos susceptibles de ser desplazados por los fuertes vientos; suspender actividades marítimas y acatar las indicaciones de las autoridades portuarias; identificar refugios temporales y rutas de evacuación; así como mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

Finalmente, indicaron que se mantiene una coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para monitorear la evolución de este fenómeno y brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.