Exfiscal Jorge Camacho presume impunidad con viaje a Nueva York, pese a denuncias por corrupción y extorsión en Michoacán

Morelia, Mich., a 23 de agosto de 2025.- Mientras enfrenta múltiples acusaciones por corrupción, extorsión y abuso de poder, el exfiscal de Asuntos Especiales de Michoacán, Jorge Alberto Camacho Delgado, volvió a colocarse en el ojo público tras presumir en sus redes sociales un viaje a Nueva York. Las imágenes del exfuncionario en sitios turísticos de la Gran Manzana han desatado indignación por su cinismo y por gozar de total impunidad bajo la protección de las instituciones.

Durante su paso por la Fiscalía, Camacho Delgado acumuló un amplio historial de acusaciones por presuntamente extorsionar a abogados, empresarios y ciudadanos, aprovechándose de su posición para exigir grandes sumas de dinero a cambio de favores judiciales. Uno de los casos más alarmantes fue el de un médico que, bajo amenaza de persecución legal, habría pagado 800 mil pesos para que el fiscal detuviera las acciones en su contra, según relató la víctima a las cámaras y micrófonos de Noventa Grados.

Pero los señalamientos no se detienen ahí. En Uruapan, el representante de una empresa aguacatera denunció haber sido extorsionado directamente por Camacho Delgado en colaboración con un agente del Ministerio Público. A pesar de realizar pagos que constantemente le pedían el fiscal y su asistente, que superaron los 800 mil pesos, la situación legal de la empresa nunca se resolvió.

En otro episodio, el colapso de la “Caja Popular Marcos Castellanos” dejó a miles de personas sin su dinero. Las víctimas acusan directamente a la Fiscalía de haber actuado con negligencia, lo que permitió un fraude millonario que superó los 700 millones de pesos.

Pese a la gravedad de estos hechos y a su separación del cargo junto con el agente René Carlos Espinosa Albarrán, Camacho Delgado continúa recibiendo escoltas y desplazándose en camionetas blindadas pagadas por el erario público. La protección institucional, aún después de su destitución, refuerza la percepción ciudadana de que ciertos personajes operan por encima de la ley.

El colmo del cinismo se presentó cuando el exfiscal apareció públicamente en Veracruz para presentar un libro titulado "Prisión Preventiva. Fundamentos Procesales, Doctrinas, Jurisprudencia y Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", una obra que pretende erigirse como guía legal, pese a su propio historial de irregularidades.

Ahora, a pesar de las denuncias en su contra, Camacho Delgado presumió en sus redes sociales un viaje a Nueva York, donde compartió fotografías en lugares turísticos emblemáticos. Para las víctimas, esta ostentación representa una afrenta directa y una muestra más de la impunidad con la que sigue viviendo.

Ante la inacción local, las víctimas han solicitado formalmente la intervención de autoridades federales para que atraiga los casos contra Camacho Delgado.

Mientras tanto, Jorge Camacho Delgado sigue intocable, con las manos limpias a los ojos de la justicia, pero con el peso de múltiples acusaciones que lo persiguen fuera de los tribunales.