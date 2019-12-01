Exalcaldesa de Tijuana abandona Morena y arremete contra la 4T; señala "pérdida de principios"

Exalcaldesa de Tijuana abandona Morena y arremete contra la 4T; señala "pérdida de principios"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 09:02:17
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Tijuana, Baja California, 15 de abril del 2026.- La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, anunció su salida de Morena, acompañando su decisión con señalamientos hacia la actual conducción del partido.

A través de un mensaje en redes sociales, la exfuncionaria informó que pone fin a su militancia al considerar que el movimiento ha cambiado respecto a sus orígenes y ya no representa los principios con los que se identificaba.

En su posicionamiento, expresó inconformidad por lo que calificó como una pérdida de valores dentro del partido, al señalar que la transparencia y el servicio a la ciudadanía han sido desplazados por intereses particulares.

Caballero Ramírez, quien fue presidenta municipal de Tijuana de 2021 a 2024, afirmó que continuar en Morena implicaría respaldar decisiones con las que no coincide.

Finalmente, sostuvo que su salida responde a una decisión personal ante el rumbo que ha tomado el partido, marcando así su distanciamiento de la organización política con la que llegó al gobierno municipal.

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