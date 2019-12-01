Ex marino investigado por huachicol fiscal pide ayuda a Sheinbaum; denuncia fabricación de delitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 08:58:10

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- El ex almirante de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, quien es investigado por presuntamente participar en una red multimillonaria de huachicol fiscal, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que intervenga en su caso, al asegurar que es víctima de fabricación de delitos.

El ex alto mando de la dependencia envió una carta a la mandataria mexicana en la que señaló que tiene en contra un proceso penal viciado y politizado, además, de que s ele negó el acceso a la investigación y fue dado de baja de “manera irregular” de su cargo.

Es de mencionar que, Farías Laguna fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente encabezar la red criminal Los Primos dedicada al huachicol fiscal, en la que supuestamente tambén está involucrado su hermano el contralmirante Fernando Farías, prófugo de la justicia.

La misiva fue difundida por su abogado, Epigmenio Mendieta, y solicita la revisión presidencial del caso.

La carta del ex vicelamirante dice lo siguiente:

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

Con el gusto de saludarle y deseando que goce de una buena salud, me vuelvo a dirigir a usted para solicitarle su intervención y ayuda en relación a diversas afectaciones llevadas a cabo en contra de mi persona y mi familia, ya que desde el pasado 2 de septiembre de 2025 fui detenido en mi oficina de la Inspección de la Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz,

Oaxaca, por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal, por el motivo de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, siendo Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, con 33 años de servicio ininterrumpidos en la Armada de México, siendo vinculado a proceso y actualmente privado de mi libertad en el Cefereso No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México”.

