Ex líder de colectivo de búsqueda es detenida por presunto feminicidio de joven de 19 años en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 09:48:26

San Luis Río Colorado, Sonora a 12 de julio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó la detención de Jesús Guillermo “N” y Blanca Zulema “N”, señalados como probables responsables del feminicidio agravado de una joven de 19 años.

El caso generó mayor impacto debido a que Blanca Zulema “N” había sido identificada anteriormente como integrante y ex representante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora, organización desde la que participaba en labores de localización de personas.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de junio en un domicilio de la colonia Reforma, en San Luis Río Colorado, donde presuntamente se encontraba la víctima junto con los ahora imputados.

La autoridad investigadora señaló que la agresión habría iniciado por una situación de carácter personal y que, posteriormente, el cuerpo de la joven fue localizado días después en una zona desértica.

La Fiscalía indicó que Blanca Zulema “N” presuntamente habría intentado evadir la acción de la justicia mediante una supuesta desaparición, situación que también forma parte de las indagatorias.

Ambas personas fueron detenidas por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) durante un operativo en la colonia Solidaridad de San Luis Río Colorado.

Tras ser presentados ante un juez de control, se les formuló imputación por el delito de feminicidio agravado y se determinó imponerles prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades señalaron que será durante el proceso judicial cuando se determine la responsabilidad correspondiente conforme a las pruebas que sean presentadas.