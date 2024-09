Evita AMLO opinar sobre nuevas declaraciones de Ken Salazar

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 4 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre las nuevas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en las que advirtió que la aprobación de la reforma al Poder Judicial podría afectar las relaciones bilaterales.

“Sin comentarios. O sea, uno es dueño de su silencio, a veces rehén de lo que dice. Ya hablamos (con Ken Salazar) en su momento, está muy claro, ya se entendió”, aseguró el mandatario mexicano.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que con la aprobación de la reforma “no pasa absolutamente nada” y presumió que México es uno de los países “más atractivos” para la inversión “porque tenemos a los mejores trabajadores del mundo”

Cabe recordar que el diplomático estadounidense aseveró que la reforma judicial puede traer problemas si no “se hace bien”.

“Estoy en acuerdo que sí se tienen que hacer reformas para fortalecer la Corte (…) si no se hace de manera bien puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nada más como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos”, enfatizó Salazar.