Estudiantes preparan movilizaciones mientras CNTE toma casetas en la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 07:59:21

Ciudad de México, 14 de noviembre del 2025.- Este viernes 14 de noviembre se espera que estudiantes se movilicen en la Ciudad de México, en tanto que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomarán casetas de cobro como parte de su paro de labores de 48 horas.

Será en punto de las 12:00 horas cuando la comunidad estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM marchará de la Escultura Los Bigotes en CU hacia un punto por definir.

Así mismo, la CNTE mantendrá su plantón instalado a las afueras de la Cámara de Diputados, así como diversos contingentes tomarán casetas de diversas autopistas, tales como la México-Cuernavaca, México-Puebla y México-Toluca.

También, durante el desarrollo del viernes, el colectivo Génesis protestará en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.