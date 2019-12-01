Estudiante de preparatoria de 16 años, da a luz en los baños de su escuela en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 22:34:05

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de febrero de 2026.- Una estudiante de 16 años, de nivel preparatoria, dio a luz dentro del baño de su plantel en Suchiapa, en la zona metropolitana de Chiapas, de acuerdo con reportes oficiales.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes, después de la ceremonia cívica, cuando personal docente y administrativo fue alertado de la emergencia en el sanitario de mujeres de la preparatoria agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez.

Trabajadores del propio plantel auxiliaron a la joven durante el trabajo de parto, logrando que diera a luz a un bebé varón de 4.5 kilogramos. Tanto la madre como el recién nacido se reportaron en buen estado de salud y fueron trasladados a un centro médico.

Las autoridades escolares notificaron a los padres de la menor y dieron parte a las instancias correspondientes de los sectores Salud y Educación.

De acuerdo con datos oficiales, Chiapas se mantiene como la entidad con mayor incidencia de embarazo infantil y adolescente en el país.