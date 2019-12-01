Este viernes habrá misas cada hora desde las 5:00 a.m. en Querétaro por el Día de la Virgen de Guadalupe

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- El día de mañana, fecha en que se celebra a la Virgen de Guadalupe, se realizarán misas cada hora desde las 5:00 horas hasta las 20:00 horas en la Iglesia de la Congregación, confirmó Martín Lara Becerril, vicario de la Diócesis de Querétaro.

La medida, dijo, busca permitir la participación de los fieles, dado que el templo tiene una capacidad reducida de aproximadamente 300 personas por celebración.

“La catedral es un templo no muy grande, por eso la celebración se hace cada hora, para que los fieles puedan participar”.

Aclaró que en esta fecha no habrá una peregrinación organizada hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, ya que los viajes que realizan los queretanos son a título personal, en grupos de amigos y generalmente en transporte público o particular. Recordó que la peregrinación oficial hacia la capital del país se realiza en el mes de agosto.

Recordó que, durante la novena previa al 12 de diciembre, distintas agrupaciones, como electricistas, transportistas y comerciantes, han acudido en peregrinación a la Congregación. El vicario señaló que las celebraciones están abiertas a todos los fieles en general, y que se espera una gran afluencia durante la jornada guadalupana.

“La misa principal se celebrará al mediodía, mientras que el resto de las ceremonias se realizarán de manera continua en horarios escalonados. Con un promedio de 300 asistentes por misa, se estima que miles de personas participen a lo largo del día, llenando el templo en cada celebración”.