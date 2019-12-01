Estas son las autopistas reabiertas tras acuerdo entre productores agrícolas y gobierno federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:11:10

Ciudad de México, a 29 de octubre 2025.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer las autopistas y caminos reabiertos por agricultores, tras el acuerdo al que llegaron con el Gobierno federal.

Según la dependencia federal, estas son las vialidades liberadas por os manifestantes:

En Michoacán: Vista Hermosa (km 390) se liberan bloqueos ambos sentidos vía troncal, queda liberado y reinicia cobro de peaje normalizado sin retenciones.

En Jalisco la Morelia-Guadalajara a la altura de:

Entronque Acatlán (km 118+900), donde confluyen la Autopista Guadalajara-Colima

Carretera libre a Colima por Acatlán

Carretera Guadalajara-Barra de Navidad

Jiquilpan-Colima.

Entronque del Macrolibramiento de Guadalajara (km 121+500)

Guadalajara-Tepic, a la altura del Tecnology Park, (km 112+000).

Santa Rosa-La Barca:

Ocotlán (km 49+100)

Autopista México-Guadalajara:

Plaza de Cobro Ocotlán (km 426+000)

Zapotlán del Rey (km 446+000)

Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno:

Plaza de cobro Tepatitlán (km 40.5)

La autopista 80D Zapotlanejo – Lagos Tepatitlán Km 40+760

Libramiento Sur de Guadalajara Chapala Km 37+900

Libramiento Sur de Guadalajara La Laja Km 6+525

Guadalajara Tepic Km 0+000

Por último, en Guanajuato se liberó la Carretera federal 51 Comonfort en el tramo Libramiento Comonfort -San Miguel de Allende, a la altura de la gasolinera La Pirámide.