Estas son las autopistas reabiertas tras acuerdo entre productores agrícolas y gobierno federal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:11:10
Ciudad de México, a 29 de octubre 2025.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)  dio a conocer las autopistas y caminos reabiertos por agricultores, tras el acuerdo al que llegaron con el Gobierno federal.

Según la dependencia federal, estas son las vialidades liberadas por os manifestantes:

En Michoacán: Vista Hermosa (km 390) se liberan bloqueos ambos sentidos vía troncal, queda liberado y reinicia cobro de peaje normalizado sin retenciones.

En Jalisco la Morelia-Guadalajara a la altura de:

  • Entronque Acatlán (km 118+900), donde confluyen la Autopista Guadalajara-Colima
  • Carretera libre a Colima por Acatlán
  • Carretera Guadalajara-Barra de Navidad
  • Jiquilpan-Colima.
  • Entronque del Macrolibramiento de Guadalajara (km 121+500)

Guadalajara-Tepic, a la altura del Tecnology Park, (km 112+000).

Santa Rosa-La Barca:

  • Ocotlán (km 49+100)

Autopista México-Guadalajara:

  • Plaza de Cobro Ocotlán (km 426+000)
  • Zapotlán del Rey (km 446+000)

Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno:

  • Plaza de cobro Tepatitlán (km 40.5)
  • La autopista 80D Zapotlanejo – Lagos Tepatitlán Km 40+760
  • Libramiento Sur de Guadalajara Chapala Km 37+900
  • Libramiento Sur de Guadalajara La Laja Km 6+525
  • Guadalajara Tepic Km 0+000

Por último, en Guanajuato se liberó la Carretera federal 51 Comonfort en el tramo Libramiento Comonfort -San Miguel de Allende, a la altura de la gasolinera La Pirámide.

