“Estamos apoyando para salir de esta”: Claudia Sheinbaum, durante los recorridos en estados afectados por lluvias

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este lunes los estados de Hidalgo y Querétaro, con la finalidad de apoyar a las familias afectadas tras las lluvias que se registraron en días pasados.

“Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto. Y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo. Los cinco gobernadores, me consta, están trabajando desde el primer momento, apoyando con mucha coordinación. Hay tres gobernadores que vienen de Morena, uno que viene del Partido Verde y Mauricio Kuri, que viene del PAN, y lo de los partidos se disuelve, no tiene nada que ver en una circunstancia así, todos nos coordinamos y estamos apoyando para poder salir adelante en una circunstancia como esta. La cantidad de municipios afectados es muy grande y la población es muy grande y la dificultad del acceso en esta zona. Entonces, que sepan que nosotros estamos ahí y vamos a estar ahí, no vamos a dejar a nadie en el desamparo”, expresó la mandataria federal.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo, indicó que para este año, se contaba con una partida de 19 mil millones de pesos, para atender emergencias, de las cuales, se han destinado aproximadamente cerca de 3 mil millones de pesos para apoyar a los estados de Guerrero y Oaxaca, que se vieron afectados por el huracán Erick, por lo que hay recursos suficientes todavía.

Por ello, la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que se desplegaron 600 brigadas con 3 mil servidores de la nación para realizar el censo, casa por casa, y se comenzará con la entrega de los primeros apoyos a partir de esta semana en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Posteriormente, tras revisar el daño que sufrió cada vivienda, se entregará un paquete de enseres que incluye: refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador.