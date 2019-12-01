Estalla huelga que paraliza Puertos de Metales y Minerales de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas

Estalla huelga que paraliza Puertos de Metales y Minerales de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 08:52:27
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 20 de noviembre del 2025.- Los estibadores del puerto de materiales y minerales de ArcelorMittal México, en Lázaro Cárdenas, iniciaron una huelga tras no alcanzar acuerdos en la revisión contractual 2025-2027.

Entre las exigencias del pliego petitorio se incluye la reinstalación de cinco trabajadores despedidos y mejoras laborales. La empresa lamentó que las negociaciones no hayan prosperado.

El sindicato, adscrito a la CROM, colocó piquetes en el puerto para marcar el inicio formal del paro. Aunque su líder, Orlando Mercado Núñez, ha mantenido hermetismo sobre la propuesta salarial, los trabajadores confían en que el conflicto permita retomar una negociación más amplia sobre los temas pendientes.

Ambas partes negociaban desde octubre y la huelga era ya inminente, pues el sindicato rechazó las ofertas iniciales de la empresa. ArcelorMittal afirmó que mantiene disposición para continuar dialogando.

El paro podría afectar el suministro y la exportación de materiales como chatarra, planchón y lámina, generando retrasos, incremento de costos logísticos y posibles demoras en entregas durante la temporada.

