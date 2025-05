Es mejor educar y promover otra música; Sheinbaum reitera que no está a favor de prohibición de corridos

Ciudad de México, a 7 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la prohibición de música que haga apología al crimen organizado no es necesariamente positiva y consideró que es mejor educar a la población y promover otro tipo de música.

“Mi posición es que no debe prohibirse, sino promover otra música. A veces la prohibición, aunque muchos municipios y estados lo han hecho, cuando no se explica de qué se trata siempre puede ser algo no necesariamente positivo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El programa ‘México Canta'”, comentó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa indicó que en gran parte, el rechazo de la sociedad y la prohibición de los narcocorridos en varios estados del país, se debe a la apología a la violencia que hacen los artistas en esas canciones.

“Hay un rechazo social a la gente no le gusta y este debate ha sido importante (…) Desde mi perspectiva, más que prohibir es educar, orientar, que la misma gente y los jóvenes vayan dejando de escuchar dicha música”, apuntó la presidenta Sheinbaum.

En la previa, la Fiscalía de Jalisco imputó a los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco por el delito de apología del delito.