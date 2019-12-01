Ernesto Ruffo y siete señalados van al Altiplano por investigación de presunto contrabando de combustible

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 09:16:12

Ciudad de México, 19 de julio de 2026.- Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, y a otros imputados por su probable participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras una audiencia que se extendió por más de un día, la autoridad judicial determinó que Ernesto “N”, así como Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, deberán permanecer recluidos mientras continúan las investigaciones; se informó que serían ingresados al CEFERESO No. 1 “Altiplano”.

En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, el juez estableció que permanecerán bajo resguardo domiciliario debido a condiciones de salud, mientras que Adriana “N” enfrentará su proceso en el CEFERESO de Nezahualcóyotl Sur.

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se determine su situación jurídica.