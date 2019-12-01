¿Eres beneficiario del Programa de Vivienda para el Bienestar 2025? Acude a entregar tus documentos: IVEM

Morelia, Michoacán, 14 de febrero de 2026.- El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) informa que este fin de semana se estará llevando a cabo la recepción de documentos para las y los michoacanos que resultaron beneficiados en el sorteo de viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar en su municipio.

El director general del IVEM, David Soto Quizamán señaló que este proceso tiene como objetivo formalizar el registro de solicitantes, verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y avanzar en la entrega de apoyos de vivienda.

Las personas beneficiarias no derechohabientes deberán acudir al módulo con la siguiente documentación: identificación oficial vigente, CURP certificada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y de estado civil, comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos (3 quincenas o 4 semanas, según sea el pago), certificado de no propiedad, carta de no derechohabiencia (formato institucional) y, en caso de discapacidad, un certificado emitido por una institución pública de salud.

Es importante recordar que el registro y la recepción de documentos es un trámite gratuito, personal e intransferible. Los módulos estarán instalados el sábado 14 y domingo 15 de febrero, en un horario de 09:00 a 15:00 horas en los siguientes municipios:

•⁠ ⁠Morelia: Secretaría del Bienestar de Michoacán (calle Santos Degollado 262, colonia Nueva Chapultepec).

•⁠ ⁠Coeneo: Centro Integrador (calle Lázaro Cárdenas Sur, colonia Villa Coeneo de la Libertad).

•⁠ ⁠Jiquilpan: Centro Integrador (calle Coinchos 500, colonia Los Arcos).

•⁠ ⁠Pátzcuaro: Centro Integrador Leona Vicario (calle México, colonia Pátzcuaro Centro).

•⁠ ⁠Vista Hermosa: Presidencia Municipal (calle Francisco I. Madero 81, Centro).

•⁠ ⁠Yurécuaro: Oficinas de SEDATU (calle Vía Zamorana, colonia 1 de Mayo).

•⁠ ⁠Ario de Rosales: Centro Integrador (calle Ocampo 73, colonia Ario de Rosales).

•⁠ ⁠Huiramba: Centro Integrador Huiramba (calle Portal Hidalgo, Pueblo Huiramba).

•⁠ ⁠Peribán: Auditorio Municipal (calle Zaragoza, colonia Centro).