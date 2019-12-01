Envenenan a 20 perritos y gatos en San José Iturbide, Guanajuato; caso causa conmoción en la comunidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 09:55:17

San José Iturbide, Guanajuato, 21 de septiembre de 2025.- Al menos 20 perros y gatos fueron envenenados en la colonia Prados del Rosario del municipio de San José Iturbide, Guanajuato, lo que desató la indignación del colectivo social.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó la apertura de una carpeta de investigación tras el hallazgo de los cuerpos sin vida en calles y terrenos baldíos. En imágenes y videos difundidos en redes sociales se observa a varios animales muertos, algunos con restos de una sustancia amarilla en su hocico.

Al respecto de lo ocurrido, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó el hecho y ordenó dar seguimiento puntual a las investigaciones.

“Nada justifica la crueldad contra los animales. Son seres sintientes, compañeros de vida y parte de nuestras familias. Exigimos justicia en el caso de San José Iturbide”, expresó en sus redes sociales.

La mandataria estatal reiteró que el caso no quedará impune y se sancionará a los responsables:

“He instruido a dar seguimiento puntual a las investigaciones hasta que haya justicia y se sancione a quien o quienes resulten responsables”, puntualizó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este envenenamiento masivo.