Entregado a la FGE, elemento de la Policía Auxiliar por maltrato animal: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:09:40

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el elemento de la Policía Auxiliar que fue grabado al cometer presunto maltrato animal, fue detenido y entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se lleve a cabo la investigación correspondiente.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que se actuó de manera inmediata luego de difundirse dicho material audiovisual a través de las redes sociales, pues acudió personal de dicha corporación policiaca estatal para entregar al elemento a la FGE.

Asimismo, detalló que el masculino fue dado de baja de la Policía Auxiliar y la institución se hará cargo de los gastos médicos que requiere el canino lesionado en el acto.

Ramírez Bedolla lamento que este tipo de actos ocurran, pero además condenó la violencia en contra de los animales, pues, enfatizó, toda forma de violencia genera más violencia. En ese sentido, hizo un llamado al respeto a la dignidad de cualquier ser humano.