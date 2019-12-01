Entrada de nuevo frente frío provocará lluvias en varias regiones del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 07:27:38

Ciudad de México, a 16 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la entrada del frente frío número 41 sobre el Golfo de México provocará descenso de temperatura en gran parte del país (excepto en el noroeste, occidente y sur); lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Además, se espera un evento de Norte de fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz, rachas de 80 a 100 km/h, durante la noche, en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán; oleaje elevado en las costas de los estados indicados; además de condiciones para caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

En contraparte, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y este) y Oaxaca (sur y este), iniciando a partir de este día en Chiapas (suroeste).

Pronóstico de lluvias para el 16 de marzo de 2026:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (oeste y sur).

: Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (oeste y sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Hidalgo y Tlaxcala.

: Hidalgo y Tlaxcala. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Aisladas (0.1 a 5 mm) : Guanajuato y Michoacán.

: Guanajuato y Michoacán. Posible caída de nieve o aguanieve: cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro y este).

: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro y este). De 35 a 40 °C : Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: