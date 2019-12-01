Entra en vigor decreto para crear un millón de lugares en universidades de México

Entra en vigor decreto para crear un millón de lugares en universidades de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 12:17:47
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Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030, en el que se establece, entre otras cosas, incrementar a 55 por ciento la cobertura de este nivel educativo, lo que implicaría aumentar en un millón la matrícula que ingrese a las aulas universitarias en el sexenio actual.

El mandato entra entró en vigor el 15 de abril y es de aplicación obligatoria para instituciones públicas y privadas.

Cabe señalar que en el decreto se reconocen múltiples desafíos, entre ellos la asimetría en las tasas de cobertura: hay estados con más de cien por ciento de la demanda atendida.

Por otra parte, el diagnóstico del Sistema Nacional de Educación Superior en México reconoce una expansión acelerada de su matrícula, ya que, entre 2005 y 2025, se duplicó de 2.5 a 5.5 millones de estudiantes.

Además, destaca que en el ciclo 2024-2025, el país registró 4 mil 533 instituciones de educación superior (IES), integradas por 7 mil 363 planteles, atendidos por 469 mil 811 docentes.

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