Entra el frente frío 34 sobre el noroeste del territorio nacional; provocará fuertes vientos, lluvias y bajas temperaturas

Ciudad de México, a 11 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la entrada del frente frío número 34 sobre el noroeste del país y originará vientos fuertes en la citada región, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California.
No obstante, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), apunto que el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional.
Pronóstico de lluvias para el 11 de febrero de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
- De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).
- De 30 a 35 °C: Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.