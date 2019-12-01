Entra el frente frío 34 sobre el noroeste del territorio nacional; provocará fuertes vientos, lluvias y bajas temperaturas

Entra el frente frío 34 sobre el noroeste del territorio nacional; provocará fuertes vientos, lluvias y bajas temperaturas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 07:28:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 11 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la entrada del frente frío número 34 sobre el noroeste del país y originará vientos fuertes en la citada región, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California.

No obstante, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),  apunto que el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 11 de febrero de 2026:

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
  • De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).
  • De 30 a 35 °C: Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Joven pierde la vida en un hospital de Zamora, Michoacán; fue baleado en Las Higueras
Trágico accidente en Paseo de la República, cobró la vida de papá e hijo en Querétaro
Se han reducido 56% los delitos de alto impacto en la entidad con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: Carlos Torres Piña
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Sheinbaum descarta que Trump busque salir del T-MEC
Cae en Oaxaca hombre acusado de violar a su hija durante una década; estuvo prófugo 3 años
Tragedia en Monterrey: adulto mayor muere atrapado en su habitación durante un incendio
Comentarios