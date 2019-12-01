Enfrenta Veracruz grandes inundaciones en la región de Los Tuxtlas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 17:43:04

Veracruz, Veracruz, a 25 de diciembre de 2025.- Las intensas precipitaciones registradas en la región de Los Tuxtlas, al sur del estado de Veracruz, provocaron afectaciones en diversas comunidades, donde se reportan inundaciones y daños materiales en viviendas y vialidades.

En el municipio de Ángel R. Cabada, el incremento en el nivel de ríos y arroyos ocasionó el desbordamiento de cuerpos de agua en las localidades de Trópico y Chimalpai, lo que derivó en el ingreso de agua, lodo y piedras a varios domicilios.

De manera preliminar, autoridades locales informaron que en la comunidad de Trópico al menos seis viviendas resultaron afectadas. Al sitio acudieron corporaciones de emergencia, así como personal de Protección Civil Municipal y elementos de la Policía Estatal para atender la situación.

Por otra parte, en la localidad de Arroyo Seco, perteneciente a San Andrés Tuxtla, se reportó la posible desaparición de una persona que habría sido arrastrada por la fuerte corriente, mientras cruzaba un tramo carretero. Equipos de rescate ya realizan labores de búsqueda en la zona.

En Catemaco, habitantes de la comunidad de La Palma han señalado daños constantes a causa de las lluvias registradas durante los últimos días, los cuales se agravaron tras las nuevas precipitaciones ocurridas el 24 de diciembre.

Hasta el momento, la Coordinación de Protección Civil estatal, a cargo del gobierno de Rocío Nahle García, no ha emitido un reporte oficial sobre las afectaciones, mientras que los ayuntamientos involucrados tampoco han dado a conocer información detallada respecto a las lluvias durante la temporada navideña.

Cabe señalar que a lo largo del presente año, Veracruz ha enfrentado severas contingencias derivadas de fenómenos meteorológicos, con inundaciones y desbordamientos de ríos en distintos puntos del estado.

Uno de los episodios más graves ocurrió en octubre pasado en la zona norte de la entidad, donde municipios como Poza Rica y Álamo de Temapache registraron inundaciones que dejaron un saldo de 35 personas fallecidas y cientos de familias damnificadas.