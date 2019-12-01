Encuentran zona arqueológica mixteca vandalizada en Oaxaca

Encuentran zona arqueológica mixteca vandalizada en Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:42:14
Huajuapan de León, Oaxaca, a 1 de octubre de 2025.- Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), denunciaron la vandalización del Cerro de las Minas, un centro ceremonial de la cultura Ñuu Savi, en Huajuapan de León, Oaxaca, en la región Mixteca.

Según datos del gestor regional del patrimonio cultural del INAH, Austerlitz Sánchez Méndez, fue el pasado 8 de septiembre, cuando se dieron cuenta del daño que le hicieron grafiteando con pinturas en aerosol, de las cuales, dejaron los envases tirados en el lugar, por lo que esperan que las autoridades correspondientes den con los responsables para proceder en su contra.

Asimismo, indicó que la restauración del centro ceremonial, el cual está abierto al público, llevará algún tiempo, debido a que ese tipo de daños los lleva una aseguradora.

“Esto conlleva trámites administrativos, después, el proceso de limpieza deberá de cumplir con las recomendaciones del INAH como no utilizar ningún material o solvente, para evitar el daño a las piedras, y que no se contamine el ambiente”, expresó.   

Noventa Grados
