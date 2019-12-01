Encargado del Tren Maya admite que ya "fallaron dos veces"; asevera que no puede pasar en el futuro

Ciudad de México, a 20 de agosto 2025.- El director del Tren Maya, general Óscar David Lozano Águila, admitió que ya fallaron “dos veces” en lo que respecta al servicio de dicho medio de transporte federal.

En ese sentido, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el mando militar aseveró que ese tipo de errores no se pueden repetir en el futuro, ya que su objetivo es lograr cero incidencias en el servicio, para obtener la certificación de calidad.

"Para nosotros lo más importante es la seguridad. Y la vamos a mantener y el compromiso del Tren Maya, el compromiso de la Defensa Nacional, el compromiso del Gobierno de México, es que todos los trenes de pasajeros ofrezcan un servicio con cero incidencias. Nosotros fallamos ya dos veces, pero no debemos de fallar en el futuro, tenemos que alcanzar el cero incidencias, y eso nos va a ayudar la certificación de calidad", aseguró el encargado del megaproyecto federal.

Además, el general Lozano Águila dijo que se va a abrir una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y aclaró que el seguro tendrá que hacerse efectivo ante el percance de vía.

Igualmente, indicó que si las diligencias de la representación social señalan que hay responsables por el descarrilamiento “pues tendremos que enfrentar a la autoridad en su momento aquellos que hayan cometido algún error".