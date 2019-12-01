Encabezará Rosa Icela Rodríguez la mañanera de este viernes

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que salió de viaje a Washington, Estados Unidos, debido a que asistirá al sorteo del Mundial de la FIFA 2025, por lo que la mañanera de este viernes 5 de diciembre, la encabezará la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

A través de sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo, detalló que en el sorte también estarán presentes el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien se prevé que tendrá una reunión.

En su conferencia de prensa de este jueves, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre los temas que abordará con su homólogo de Estados Unidos.

“Nosotros queremos avanzar en temas de los automóviles, el acero y aluminio, porque ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias y tenemos que seguir avanzando. Y pues la idea es platicar un poco de esto con el presidente Trump, va a ser una reunión muy breve, pero el objetivo es ver hacia dónde seguimos trabajando juntos", expresó la mandataria federal.

El sorteo del Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo mañana a las 11:00 horas en Washington, Estados Unidos, en el que se conocerán a los rivales que la selección mexicana enfrentará en el torneo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mientras que el sábado 6 de diciembre, se darán a conocer los horarios y sedes de los partidos, ya con los enfrentamientos de la fase de grupos definidos.

Asimismo Sheinbaum Pardo confirmó que no asistirá a la inauguración del Mundial de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la cual se realizará el próximo 11 de junio.