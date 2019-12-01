En la Cuarta Transformación no hay cabida para la corrupción: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 08:16:35

Ciudad de México, 6 de octubre de 2025. Ante un Zócalo repleto de gente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció un mensaje con motivo de su primer año al frente del país, donde reafirmó su compromiso con el pueblo y aseguró que en el México de hoy, el de la Cuarta Transformación, “no hay cabida para la corrupción”.

“Quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia”, advirtió la mandataria federal durante el cierre de su gira de rendición de cuentas, emprendida por todo el país durante el último mes.

Desde el templete instalado frente a Palacio Nacional, Sheinbaum dejó claro que no habrá ruptura con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un hombre honesto y comprometido con México.

“No es un logro menor ni pasajero; es el fruto de décadas de lucha pacífica, organización, resistencia, y es también la herencia de un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo: el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han empeñado en separarnos, en que rompamos (…) Pero eso no va a ocurrir, porque compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México.”

Acompañada por integrantes de su gabinete, la jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada, gobernadores de todo el país y el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, Sheinbaum destacó que México vive un momento histórico de justicia social, libertad y soberanía.

“Desde este Zócalo, donde palpita la historia, reafirmamos nuestro compromiso con la Cuarta Transformación de la vida pública de México, una transformación que pertenece al pueblo. (…) Vamos por el camino correcto.”

La mandataria subrayó que la nueva reforma a la Ley de Amparo busca impedir que el recurso sea usado como “resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar impuestos”, al tiempo que defendió la independencia del país frente a cualquier injerencia extranjera.

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, como golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio mexicano.”

Durante su discurso, la presidenta recordó que en este primer año el Congreso ha aprobado 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, y reiteró que la soberanía “no se implora, se ejerce con dignidad”.

Frente a miles de personas que acudieron desde temprana hora, Sheinbaum subrayó la transformación que vive el país tras décadas de desigualdad y pobreza.

“Los conservadores quisieran que olvidáramos cómo se vivía antes: presidentes rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente, fortunas construidas al amparo del poder público; eso se acabó, porque en este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla.”

Finalmente, reafirmó su compromiso con el pueblo y con la historia:

“¡No les voy a fallar! (…) Mi compromiso es defender la patria. Mi compromiso es ser una Presidenta que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y del pueblo de México.”