En Ixtapaluca, Protección Civil y Bomberos efectúan su Segundo Curso Municipal de Primeros Auxilios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 07:56:00

Ixtapaluca, Estado de México, 11 de octubre de 2026.- De manera solemne y con la firme encomienda de mitigar contingencias en el seno familiar, el Cuerpo de Bomberos en estrecha concordancia con la Coordinación de Protección Civil del municipio de Ixtapaluca desplegaron la Segunda Muestra Municipal de Primeros Auxilios, un ambicioso esquema pedagógico concebido para inocular hábitos de preservación e inmediatez en la ciudadanía.

La jornada instruccional articuló su praxis en torno a cuatro pilares fundamentales de la intervención biomédica urgente:

Sostén y contención hemodinámica: Protocolos rigurosos para el control expedito de hemorragias profusas.

Técnicas de inmovilización: Aplicación metódica de vendajes anatómicos y funcionales.

Desobstrucción respiratoria: Maniobras especializadas frente al comprometimiento de las vías aéreas superiores.

Soporte vital básico: Maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) orientadas a la población adulta.

El organismo gubernamental aseveró que tales esfuerzos de capacitación comunitaria persiguen facultar al ciudadano común como un primer respondiente eficaz y expedito, capaz de contener desenlaces aciagos en el entorno doméstico mientras se aguarda el arribo de las corporaciones prehospitalarias.