En Guanajuato, crecen 75% de denuncias contra sacerdotes por delitos sexuales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 08:03:36

Guanajuato, Guanajuato, 27 de noviembre del 2025.- En solo dos meses, las denuncias por “abuso clerical” en el estado de Guanajuato aumentaron 75 por ciento, al pasar de cuatro a siete casos en lo que va de 2025, alcanzando la cifra más alta registrada en los últimos siete años; tres de las víctimas son menores de edad, según datos de la Fiscalía General del Estado.

Con corte al 1 de septiembre, la Fiscalía había recibido cuatro denuncias por delitos sexuales contra integrantes de la Iglesia Católica, entre ellos violación, abuso y acoso.

Sin embargo, para el 1 de noviembre la cifra subió a siete investigaciones abiertas donde las víctimas señalan como agresores a clérigos.

Información obtenida por el medio de comunicación Milenio vía transparencia detalla que estos casos se registraron en los municipios de Celaya (2), San José Iturbide (2), León (1), Salamanca (1) y Villagrán (1).

Juan Martín Pérez García, vocero de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, explicó que los menores suelen ser los más vulnerables por la autoridad que representan los sacerdotes.

Advirtió que, aunque las diócesis están obligadas a reportar inmediatamente cualquier denuncia o indicio de abuso, la cifra negra permanece alta debido al miedo, la vergüenza y el temor al “castigo divino”, factores que continúan silenciando a muchas víctimas.