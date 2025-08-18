En agosto, registro a las pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 08:23:48

Ciudad de México, 19 de agosto de 2025.- Del 18 al 30 de agosto el Gobierno de México abrió registro a Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años en adelante y continúa la incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

En la conferencia matutina que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que un millón de mujeres de 63 y 64 años, ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar y continúa el registro de mujeres de 60, 61 y 62 años hasta el 30 de agosto, con el objetivo de alcanzar a finales de dicho mes, un universo total de 3.2 millones de mujeres beneficiadas.

El registro para ambas pensiones se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

A, B, C: Lunes 18 y 25 de agosto

D, E, F, G, H: Martes 19 y 26 de agosto

I, J, K, L, M: Miércoles 20 y 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 21 y 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: Sábado 23 y 30 de agosto

Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta deidentidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Formato Bienestar

Para conocer fecha, hora y ubicación de los Módulos de Bienestar, pueden consultarla página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar