Empresas IMMEX mantienen confianza para invertir en México tras ampliación del T-MEC

Ciudad de México, a 2 de julio de 2026.- La ampliación por una década más del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fortaleció la confianza de las empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) para continuar invirtiendo en el país, coincidieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes de la industria tras un encuentro celebrado en Palacio Nacional.

Al concluir la reunión, la mandataria destacó en sus redes sociales que la continuidad del acuerdo comercial brinda un escenario favorable para impulsar nuevas inversiones y generar empleos de mayor calidad mediante el Plan México.

Luego de que los tres países acordaran mantener vigente el tratado hasta 2036, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, afirmó que la decisión ofrece certidumbre al sector productivo, al garantizar un horizonte de estabilidad para las inversiones durante los próximos diez años.

El dirigente empresarial reconoció que, aunque el acuerdo no quedó exactamente en los términos que originalmente se buscaban, lo importante es que no hubo una ruptura entre las tres naciones, lo que permite conservar la fortaleza económica de la región y mantener su competitividad a nivel mundial.

Malagón explicó que durante la reunión la presidenta llamó a las empresas a reforzar su participación en el Plan México, proteger las inversiones ya existentes y aprovechar herramientas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior para agilizar los procesos comerciales.

Asimismo, señaló que el panorama económico muestra señales positivas, al destacar el crecimiento de las remesas y el incremento superior al 23 por ciento en las exportaciones, indicadores que, dijo, reflejan que la economía mantiene una trayectoria favorable y que el país cuenta con condiciones para seguir avanzando dentro del marco del T-MEC.