Empresas adeudan 12 mil millones de pesos por uso de agua en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 11:45:07

Ciudad de México, a 24 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las empresas privadas adeudan casi 12 mil millones de pesos por el uso de agua en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que lo anterior se descubrió gracias a la nueva Ley Nacional de Aguas.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó casos en los que particulares que tenían concesiones de agua para uso agrícola lucraban con el recurso al transferirlo a otros actores mediante pagos millonarios para distintos usos.

En ese sentido, comentó que desde la aprobación de la nueva normativa en la materia, la cual se dio en diciembre de 2025, se han realizado 7 mil 614 inspecciones que resultaron en mil seis clausuras y suspensiones para personas que utilizaban los títulos o concesiones de agua de manera ilegal.

El funcionario federal exhibió, entre otros, el caso de los municipios de Baja California, que desde 2002 compran el recurso a un distrito de riego bajo la figura de transmisiones, y lo desviaban para los habitantes del estado. Indicó que el dinero que se cobraba a los ciudadanos terminaba en bolsillos de particulares.