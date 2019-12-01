Empresarios de Uruapan, Michoacán, le dan la espalda al alcalde Carlos Manzo: lo acusan de gobernar con miedo y le exigen responsabilidad

Uruapan, Mich., a 18 de septiembre de 2025.– El choque entre el sector empresarial y el gobierno municipal estalló. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Uruapan lanzó un posicionamiento contra el alcalde Carlos Manzo, acusando a su administración de carecer de estrategia de seguridad, de generar incertidumbre y de poner en riesgo la estabilidad social y económica del municipio.

“El pueblo de Uruapan ha perdido confianza por la falta de coordinación de las autoridades Municipales y Estatales, que han lastimado la certidumbre económica”, reclamaron los empresarios, al tiempo que cuestionaron la reciente declaratoria de ‘código rojo’.

“¿Qué es el código rojo? No se puede gobernar a base de alarmar a la población con códigos rojos. Uruapan necesita paz, no pánico. Necesita certidumbre. ¿Cuánto tiempo se mantiene un código rojo? ¿Qué protocolo deben seguir los negocios, escuelas, hospitales para salvaguardar la integridad de la población? ¿Qué papel tiene el gobierno estatal y federal durante un código rojo?”, planteó la Canaco.

El pronunciamiento también defendió la continuidad de obras de modernización como el Teleférico, al que calificaron como un proyecto que contribuye a la creación de empleos, inversión y desarrollo. “Detenerlas significaría poner en riesgo más de 500 empleos directos y la llegada de casi mil millones de pesos que fortalecerían la economía local”, advirtieron.

Además, los empresarios se deslindaron de cualquier discurso que aliente a la población a tomar la justicia por su propia mano: “Reprobamos de manera categórica cualquier llamado al levantamiento en armas o a la justicia por propia mano. Ese camino solo lleva a la violencia, la ingobernabilidad y la ruina económica”.

El mensaje final fue directo hacia el gobierno municipal: “Uruapan necesita diálogo, coordinación y respeto a la legalidad. Exigimos que se conduzcan con responsabilidad, que construyan de la mano con los gobiernos Federal y Estatal, y que recuerden que la obligación de toda autoridad es garantizar la seguridad y el bienestar de la gente, no ponerlos en riesgo”.

Con ello, los empresarios de Uruapan marcaron distancia del alcalde Carlos Manzo y le exigieron resultados, al advertir que la economía y la paz de miles de familias dependen de decisiones responsables y no de medidas unilaterales.