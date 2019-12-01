Emite la SSPC recomendaciones para evitar fraudes conocidos como "toque fantasma"

Ciudad de México, a 7 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió una serie de medidas preventivas para evitar fraudes conocidos como “toque fantasma”, una modalidad que permite realizar cargos indebidos en tarjetas bancarias o billeteras digitales mediante tecnología de pago sin contacto (NFC), sin que el usuario lo advierta.

Este tipo de fraude se lleva a cabo al aproximar una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con NFC, sin necesidad de contacto físico, firma o ingreso de datos confidenciales, lo que facilita que la operación se concrete de forma automática. Los casos suelen presentarse en lugares con gran concentración de personas, como mercados, eventos multitudinarios o el transporte público, donde los delincuentes aprovechan la cercanía y los descuidos de las víctimas.

Para disminuir el riesgo de este tipo de delitos, la SSPC emitió las siguientes recomendaciones dirigidas a la población:

Usar carteras, fundas o portatarjetas con protección contra lectura de señales, diseñadas para bloquear accesos no autorizados a la información de tarjetas de crédito o débito.

Guardar las tarjetas en espacios seguros y evitar colocarlas en bolsillos externos o mochilas abiertas, con el objetivo de reducir su exposición.

Desactivar la función NFC en teléfonos móviles cuando no se utilice, para evitar transmisiones involuntarias de pago.

Revisar cuidadosamente el monto mostrado en la terminal antes de autorizar cualquier transacción, a fin de confirmar que sea el correcto.

Activar notificaciones en la aplicación bancaria para recibir alertas inmediatas de cada movimiento y detectar operaciones irregulares.

Consultar de manera periódica los estados de cuenta y registros de movimientos, con el propósito de identificar cargos no reconocidos y solicitar su aclaración oportunamente.

En caso de requerir apoyo o asesoría para presentar una denuncia, se recomienda contactar a la Unidad de Policía Cibernética correspondiente, donde la atención es segura y confidencial. Además, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el portal oficial de la SSPC.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de fomentar el uso responsable de la tecnología, fortalecer la seguridad digital y prevenir delitos que afecten el patrimonio de la población.