Emite la SSPC recomendaciones para evitar fraudes conocidos como "toque fantasma"

Ciudad de México, a 7 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió una serie de medidas preventivas para evitar fraudes conocidos como “toque fantasma”, una modalidad que permite realizar cargos indebidos en tarjetas bancarias o billeteras digitales mediante tecnología de pago sin contacto (NFC), sin que el usuario lo advierta.
Este tipo de fraude se lleva a cabo al aproximar una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con NFC, sin necesidad de contacto físico, firma o ingreso de datos confidenciales, lo que facilita que la operación se concrete de forma automática. Los casos suelen presentarse en lugares con gran concentración de personas, como mercados, eventos multitudinarios o el transporte público, donde los delincuentes aprovechan la cercanía y los descuidos de las víctimas.
Para disminuir el riesgo de este tipo de delitos, la SSPC emitió las siguientes recomendaciones dirigidas a la población:
- Usar carteras, fundas o portatarjetas con protección contra lectura de señales, diseñadas para bloquear accesos no autorizados a la información de tarjetas de crédito o débito.
- Guardar las tarjetas en espacios seguros y evitar colocarlas en bolsillos externos o mochilas abiertas, con el objetivo de reducir su exposición.
- Desactivar la función NFC en teléfonos móviles cuando no se utilice, para evitar transmisiones involuntarias de pago.
- Revisar cuidadosamente el monto mostrado en la terminal antes de autorizar cualquier transacción, a fin de confirmar que sea el correcto.
- Activar notificaciones en la aplicación bancaria para recibir alertas inmediatas de cada movimiento y detectar operaciones irregulares.
- Consultar de manera periódica los estados de cuenta y registros de movimientos, con el propósito de identificar cargos no reconocidos y solicitar su aclaración oportunamente.
En caso de requerir apoyo o asesoría para presentar una denuncia, se recomienda contactar a la Unidad de Policía Cibernética correspondiente, donde la atención es segura y confidencial. Además, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el portal oficial de la SSPC.
Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de fomentar el uso responsable de la tecnología, fortalecer la seguridad digital y prevenir delitos que afecten el patrimonio de la población.