Emite la Interpol Ficha Roja por Silem García, exregidor de Xalapa, Veracruz, por caso de La Luz del Mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 10:06:04

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2025.- La Interpol emitió una Ficha Roja para buscar y detener a Silem García Peña, exregidor de Xalapa y miembro de la iglesia La Luz del Mundo, a quien se le señala de los delitos de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

Dicha ficha de búsqueda llega tras la orden de aprehensión que giró la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de Silem García, Rosa Sosa y Azalia Rangel García, al ser presuntos cómplices.

Silem García fue varios años el representante legal de la Luz del Mundo, además de vocero de Naasón Joaquín (líder de dicha iglesia), a quien las autoridades estadounidenses, le encontraron que construyó una empresa paralela, para hacer una red de abuso sexual sistemático de menores de edad, cuyo objetivo era satisfacer a su padre Samuel Joaquín, que falleció en el 2014.

Fue el pasado 23 de septiembre, cuando Naasón Joaquín, se declaró como no culpable de los 6 cargos que le imputa una corte federal de Nueva York.

Según la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Silem García, se podría encontrar en México.



