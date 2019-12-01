Emite la Interpol Ficha Roja por Silem García, exregidor de Xalapa, Veracruz, por caso de La Luz del Mundo

Emite la Interpol Ficha Roja por Silem García, exregidor de Xalapa, Veracruz, por caso de La Luz del Mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 10:06:04
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2025.- La Interpol emitió una Ficha Roja para buscar y detener a Silem García Peña, exregidor de Xalapa y miembro de la iglesia La Luz del Mundo, a quien se le señala de los delitos de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

Dicha ficha de búsqueda llega tras la orden de aprehensión que giró la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de Silem García, Rosa Sosa y Azalia Rangel García, al ser presuntos cómplices.

Silem García fue varios años el representante legal de la Luz del Mundo, además de vocero de Naasón Joaquín (líder de dicha iglesia), a quien las autoridades estadounidenses, le encontraron que construyó una empresa paralela, para hacer una red de abuso sexual sistemático de menores de edad, cuyo objetivo era satisfacer a su padre Samuel Joaquín, que falleció en el 2014.

Fue el pasado 23 de septiembre, cuando Naasón Joaquín, se declaró como no culpable de los 6 cargos que le imputa una corte federal de Nueva York.

Según la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Silem García, se podría encontrar en México.


 

