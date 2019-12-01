Emite algunas recomendaciones la SSPC para evitar fraudes o el robo de datos personales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 22:55:41

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió una serie de recomendaciones para evitar fraudes y el robo de datos personales derivados del manejo inadecuado de documentos o dispositivos que contienen información sensible.

Dicho método, conocido como “trashing”, consiste en obtener datos a partir de objetos desechados sin medidas de protección.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de prácticas delictivas incluye desde la recuperación de papeles con datos personales o financieros, hasta la extracción de información en equipos electrónicos desechados, como computadoras, celulares, memorias USB o discos duros. También se han detectado casos en los que se utilizan empaques y etiquetas de mensajería para obtener nombres, direcciones y números de seguimiento.

Las autoridades advierten que los ciberdelincuentes buscan información específica que pueda facilitar suplantación de identidad, extorsiones o fraudes bancarios, por lo que llaman a reforzar los hábitos de protección de datos.

Como parte de la prevención, la SSPC recomienda:

Revisar cualquier documento antes de tirarlo, ya sea cortando, tachando o borrando los datos sensibles.

Destruir por completo papeles que contengan información personal, rompiendo las secciones con datos relevantes y separando los fragmentos en distintas bolsas.

Eliminar de forma segura la información digital, restaurando los equipos a su modo de fábrica y retirando o rompiendo tarjetas SIM, memorias o discos dañados.

Inutilizar tarjetas y credenciales, especialmente las que cuentan con banda magnética o códigos QR.

Evitar desechar comprobantes o facturas completas, así como etiquetas de paquetería con datos de contacto.

Fomentar la cultura de protección de datos en el hogar, explicando a menores y adultos mayores la importancia de revisar y destruir documentos antes de tirarlos.

Retirar y destruir etiquetas de envíos antes de depositarlas en la basura.

Optar por alternativas digitales seguras, como facturación electrónica o estados de cuenta en línea.

Para más información, la población puede consultar la Ciberguía disponible en el portal oficial de la SSPC.

La institución reiteró que estas medidas tienen como finalidad fortalecer la ciberseguridad y proteger a la ciudadanía frente a prácticas delictivas que son cada vez más comunes.