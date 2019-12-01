Embajador de EE.UU. destaca cooperación con México para garantizar seguridad en el Mundial 2026

Embajador de EE.UU. destaca cooperación con México para garantizar seguridad en el Mundial 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 23:06:26
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Ciudad de México, 26 de junio de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la colaboración entre ambos países para hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2026 un torneo seguro para atletas, aficionados y visitantes.

A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que esta coordinación contempla el trabajo conjunto entre instituciones de seguridad, así como el apoyo de equipos caninos especializados K9.

Asimismo, Johnson afirmó que la cooperación entre México y Estados Unidos busca ofrecer una experiencia memorable durante la justa mundialista y contribuir a la protección de quienes asistan a los encuentros.

Por otro lado, el embajador consideró que las acciones implementadas entre ambas naciones han permitido obtener resultados en materia de seguridad de cara al desarrollo del Mundial de 2026, que es organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

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